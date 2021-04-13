КДБ Білорусі заявив про затримання політолога, який зник у Москві

Комітет державної безпеки Білорусі затримав політолога Олександра Федуту, який днями зник у Москві.

Як повідомляє "Європейська правда", про затримання заявило державне білоруське агентство БЕЛТА.

"Федуту затримали в рамках розслідування кримінальної справи за статтею 108 Кримінально-процесуального кодексу Республіки Білорусь за прямою підозрою в скоєнні злочину. Після негайних слідчих дій і пошукових операцій буде надана повна інформація про ситуацію", - сказано в повідомленні.

У понеділок дружина Федути заявила, що втратила з ним зв'язок у Москві, де він нещодавно працював консультантом по ЗМІ. Після заяви про зникнення московська міліція навіть почала пошуки, повідомляє "Радіо Свобода".

"Я в Москві і нічого не розумію. Сьогодні я збиралася піти в посольство, щоб заявити про його зникнення, а потім дізналася зі ЗМІ, що мій чоловік заарештований. Де він, в Мінську чи в Москві, що з ним сталося - не знаю. Смішно, що мій чоловік міг скоїти злочин, так само, як і Костусєв. Немає слів, щоб описати те, що відбувається", - прокоментувала затримання Федути його дружина Марина Шибко, яка вчора прилетіла в Москву в пошуках чоловіка.

КДБ Білорусі також затримав голову Партії БНФ Григорія Костусєва: родичі політика заявили, що він був затриманий увечері 12 квітня в Шклові, потім доставлений до Мінська. Його затримали у кримінальній справі, він знаходиться в СІЗО КДБ. Разом з Костусєвим затримали його зятя Дмитра Антончика.

Нагадаємо, 6 квітня у Білорусі затримали дружину українського правозахисника Володимира Яворського, керівницю громадського об’єднання "Звено" Тетяну Гацуру-Яворську.