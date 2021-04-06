Нові репресії у Білорусі: затримали дружину українського правозахисника Яворського

У Білорусі затримали дружину українського правозахисника Володимира Яворського, керівницю громадського об’єднання "Звено" Тетяну Гацуру-Яворську.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TUT.by.

Зокрема, у понеділок стало відомо, що активістка громадського об'єднання "Звено" і організатор виставки "Машина дихає, а я - ні" Наталія Треніна затримана на 72 години.

У другій половині дня на зв'язок перестали виходити керівниця "Звена" і ще один організатор виставки про медиків, Тетяна Гацура-Яворська, а також її чоловік Володимир Яворський. Опівночі Володимир розповів TUT.BY, що Тетяна "затримана і перебуває в ізоляторі", деталі йому невідомі. Співрозмовник уточнив, що вдень в їхній квартирі і в офісі "Звена" також пройшли обшуки, вилучили техніку.

Як пізніше стало відомо, 5 квітня затримали ще одну активістку "Звена" - Юлію Семенченко.

Експозиція "Машина дихає, а я - ні" запрацювала в просторі "Месца" тільки 30 березня, а вже 1 квітня санстанція і МНС знайшли на майданчику порушення, тому виставку довелося перенести в онлайн. В ніч з 5 на 6 квітня команда з жалем заявила, що "змушена зупинити реалізацію програми проєкту "Машина дихає, а я - ні".

Виставка була присвячена білоруським медикам і викликам, з якими вони зіткнулися за останній рік: пандемією COVID-19 і політизацією системи охорони здоров'я. Автори робіт, представлених на виставці, - відомі фотографи та художники. Куратори проєкту - платформа SHKLO+, організатори - громадське об'єднання "Звено".