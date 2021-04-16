Фінляндія готує прямі переговори з Росією про постачання "Спутника V"

Фінляндія планує почати прямі переговори з Росією про постачання вакцини "Спутник V".

Про це повідомила міністр з питань сім'ї та базових соціальних послуг Кріста Кіуру, пише "Європейська правда" з посиланням на Yle.

За словами міністра, відповідні приготування розпочаті в міністерстві закордонних справ.

Кіуру каже, що прямі поставки не суперечать правилам про загальні закупівлі вакцин в Євросоюзі, оскільки ЄС поки не уклав ніяких договорів про постачання "Спутника V".

Кіуру повідомила про наміри уряду в парламенті під час урядової години запитань і відповідей. За її словами, поки невідомо, коли російська вакцина може надійти до Фінляндії.

Раніше взимку Росія запропонувала Фінляндії технології з виробництва вакцини "Спутник V".

Глава уряду Санна Марін на початку березня не відкинула застосування "Спутника V" в Фінляндії.