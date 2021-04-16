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Фінляндія готує прямі переговори з Росією про постачання "Спутника V"

П'ятниця, 16 квітня 2021, 12:40

Фінляндія планує почати прямі переговори з Росією про постачання вакцини "Спутник V". 

Про це повідомила міністр з питань сім'ї та базових соціальних послуг Кріста Кіуру, пише "Європейська правда" з посиланням на Yle.

За словами міністра, відповідні приготування розпочаті в міністерстві закордонних справ. 

Кіуру каже, що прямі поставки не суперечать правилам про загальні закупівлі вакцин в Євросоюзі, оскільки ЄС поки не уклав ніяких договорів про постачання "Спутника V".

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Кіуру повідомила про наміри уряду в парламенті під час урядової години запитань і відповідей. За її словами, поки невідомо, коли російська вакцина може надійти до Фінляндії.

Раніше взимку Росія запропонувала Фінляндії технології з виробництва вакцини "Спутник V". 

Глава уряду Санна Марін на початку березня не відкинула застосування "Спутника V" в Фінляндії.

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