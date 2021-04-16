Финляндия готовит прямые переговоры с Россией о поставках "Спутника V"

Финляндия планирует начать прямые переговоры с Россией о поставках вакцины "Спутник V".

Об этом сообщила министр по вопросам семьи и базовых социальных услуг Криста Киуру, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

По словам министра, соответствующие приготовления начаты в Министерстве иностранных дел.

Киуру говорит, что прямые поставки не противоречат правилам об общих закупках вакцин в Евросоюзе, поскольку ЕС пока не заключил никаких договоров о поставках "Спутника V".

Киуру сообщила о намерениях правительства в парламенте во время правительственного часа вопросов и ответов. По ее словам, пока неизвестно, когда российская вакцина может поступить в Финляндию.

Ранее зимой Россия предложила Финляндии технологии по производству вакцины "Спутник V".

Глава правительства Санна Марин в начале марта не отвергла применение "Спутника V" в Финляндии.