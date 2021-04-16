Парламент Болгарії відправив у відставку уряд Борисова

Парламент Болгарії у п’ятницю проголосував за відставку уряду Бойко Борисова, який за результатами парламентських виборів вирішив не висувати свою кандидатуру на пост глави уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БГНЕС.

За рішення проголосувала більшість, 156 депутатів з 240. Результати голосування супроводжувалися оплесками деяких депутатів у залі, а процедура проходила за відсутності міністрів кабінету та прем'єр-міністра Бойка Борисова.

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Хоча уряд відправлений у відставку, він продовжуватиме функціонувати до моменту формування наступного кабінету.

14 квітня стало відомо, що Борисов не претендуватиме на прем’єрське крісло за підсумками останніх парламентських виборів.

Бойко Борисов з невеликими перервами очолював уряд Болгарії з 2009 року.

Партія Борисова ГЄРБ, після майже десятирічного перебування при владі, на виборах 4 квітня перемогла, але отримала всього 26% голосів. Партія залишилась практично без політичних союзників, тож зіткнулась з труднощами формування коаліції.

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