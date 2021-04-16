Парламент Болгарии отправил в отставку правительство Борисова

Парламент Болгарии в пятницу проголосовал за отставку правительства Бойко Борисова, который по результатам парламентских выборов решил не выдвигать свою кандидатуру на пост главы правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БГНЕС.

За решение проголосовало большинство, 156 депутатов из 240. Результаты голосования сопровождались аплодисментами некоторых депутатов в зале, а процедура проходила при отсутствии министров кабинета и премьер-министра Бойко Борисова.

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Хотя правительство отправлено в отставку, оно будет продолжать функционировать до момента формирования следующего кабинета.

14 апреля стало известно, что Борисов не будет претендовать на премьерское кресло по итогам последних парламентских выборов.

Бойко Борисов с небольшими перерывами возглавлял правительство Болгарии с 2009 года.

Партия Борисова ГЕРБ, после почти десятилетнего пребывания у власти, на выборах 4 апреля победила, но получила всего 26% голосов. Партия осталась практически без политических союзников, поэтому столкнулась с трудностями формирования коалиции.

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