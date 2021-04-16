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Біля Парижа частково заблокований рух транспорту через масштабну пожежу

П'ятниця, 16 квітня 2021, 13:37

Біля Парижа частково зупининили рух на двох автошляхах та одній лінії приміських поїздів у зв’язку із масштабною пожежею на складі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Склад, у якому спалахнула пожежа, розташований в муніципалітеті Обервільє на північ від Парижа, зовсім поруч із залізницею. Його загальна площа - близько 4 тисяч квадратних метрів. У приміщенні зберігалися старовинні речі  і тканини. Пожежа почалась між 5 і 6 годиною ранку.

Оператори лінії приміських поїздів RER B заявили, що пожежа вплине на графік руху на всій лінії - на частині курсування поїздів зупинили, деякі наступні поїзди можуть запізнюватись. 

О 7:45 ранку оператор повідомив, що усі поїзди на цій ділянці скасовано принаймні до 10 години ранку, згодом - вже до 12 години. 

За останніми повідомленнями, рух очікують відновити після 13:00 за місцевим часом.

Через те, що густі клуби диму погіршили видимість і на дорогах, префектура поліції вирішила перекрити шляхи A86 та A1.

Дим від пожежі було видно у північній частині Парижа, а на сайті Capgeo, де показують якість повітря у реальному часі, через задимленість показник погіршився до "поганого" над значною частиною паризької агломерації. 

Пожежники повідомили, що вогонь взяли під контроль і ризику отруєння токсичними випарами у зв’язку з пожежею немає.

На місці працюють близько 200 вогнеборців та близько 60 пожежних атомобілів. 

У зв’язку з пожежею довелося евакуювати близько 50 осіб - мешканців найближчих будинків та працівників складів.  

Це вже не перша подібна пожежа в Обервільє - схожий склад горів у червні минулого року. Зазначається, що у цій зоні розташована велика кількість складів, нерідко з недостатньою відповідністю вимогам до цієї категорії приміщень. 

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