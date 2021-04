Біля Парижа частково заблокований рух транспорту через масштабну пожежу

Біля Парижа частково зупининили рух на двох автошляхах та одній лінії приміських поїздів у зв’язку із масштабною пожежею на складі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Склад, у якому спалахнула пожежа, розташований в муніципалітеті Обервільє на північ від Парижа, зовсім поруч із залізницею. Його загальна площа - близько 4 тисяч квадратних метрів. У приміщенні зберігалися старовинні речі і тканини. Пожежа почалась між 5 і 6 годиною ранку.

Оператори лінії приміських поїздів RER B заявили, що пожежа вплине на графік руху на всій лінії - на частині курсування поїздів зупинили, деякі наступні поїзди можуть запізнюватись.

О 7:45 ранку оператор повідомив, що усі поїзди на цій ділянці скасовано принаймні до 10 години ранку, згодом - вже до 12 години.

❌ En raison de l'incendie d'un entrepôt entre La Courneuve et Aubervilliers, le trafic est interrompu entre Aulnay et Gare du Nord dans les deux sens de circulation et perturbé sur le reste de la ligne. Reprise estimée à 12h00 #RERB pic.twitter.com/Kd9BIsYv7I