Біля Парижа частково заблокований рух транспорту через масштабну пожежу

Біля Парижа частково зупининили рух на двох автошляхах та одній лінії приміських поїздів у зв’язку із масштабною пожежею на складі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Склад, у якому спалахнула пожежа, розташований в муніципалітеті Обервільє на північ від Парижа, зовсім поруч із залізницею. Його загальна площа - близько 4 тисяч квадратних метрів. У приміщенні зберігалися старовинні речі і тканини. Пожежа почалась між 5 і 6 годиною ранку.

Оператори лінії приміських поїздів RER B заявили, що пожежа вплине на графік руху на всій лінії - на частині курсування поїздів зупинили, деякі наступні поїзди можуть запізнюватись.

О 7:45 ранку оператор повідомив, що усі поїзди на цій ділянці скасовано принаймні до 10 години ранку, згодом - вже до 12 години.

❌ En raison de l'incendie d'un entrepôt entre La Courneuve et Aubervilliers, le trafic est interrompu entre Aulnay et Gare du Nord dans les deux sens de circulation et perturbé sur le reste de la ligne. Reprise estimée à 12h00 #RERB pic.twitter.com/Kd9BIsYv7I — RER B (@RERB) April 16, 2021

За останніми повідомленнями, рух очікують відновити після 13:00 за місцевим часом.

Через те, що густі клуби диму погіршили видимість і на дорогах, префектура поліції вирішила перекрити шляхи A86 та A1.

Дим від пожежі було видно у північній частині Парижа, а на сайті Capgeo, де показують якість повітря у реальному часі, через задимленість показник погіршився до "поганого" над значною частиною паризької агломерації.

Пожежники повідомили, що вогонь взяли під контроль і ризику отруєння токсичними випарами у зв’язку з пожежею немає.

На місці працюють близько 200 вогнеборців та близько 60 пожежних атомобілів.

У зв’язку з пожежею довелося евакуювати близько 50 осіб - мешканців найближчих будинків та працівників складів.

Incendie dans un entrepôt à #Aubervilliers rue Bisson Gros moyens déployés sur place par les pompiers. Évitez le secteur. pic.twitter.com/vbJvLKv0JF — France Bleu Paris (@francebleuparis) April 16, 2021

Це вже не перша подібна пожежа в Обервільє - схожий склад горів у червні минулого року. Зазначається, що у цій зоні розташована велика кількість складів, нерідко з недостатньою відповідністю вимогам до цієї категорії приміщень.