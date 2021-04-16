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Под Парижем частично заблокировано движение транспорта из-за масштабного пожара

Пятница, 16 апреля 2021, 13:37

Под Парижем частично остановили движение на двух дорогах и одной линии пригородных поездов в связи с масштабным пожаром на складе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Состав, в котором возник пожар, расположен в муниципалитете Обервилье к северу от Парижа, совсем рядом с железной дорогой. Его общая площадь - около 4 тысяч квадратных метров. В помещении хранились старинные вещи и ткани. Пожар начался между 5 и 6 часами утра.

Операторы линии пригородных поездов RER B заявили, что пожар повлияет на график движения по всей линии - на части курсирование поездов остановили, некоторые следующие поезда могут опаздывать.

В 7:45 утра оператор сообщил, что все поезда на этом участке отменены по крайней мере до 10:00, затем - уже до 12:00. 

По последним сообщениям, движение рассчитывают восстановить после 13:00 по местному времени.

Так как густые клубы дыма ухудшили видимость и на дорогах, префектура полиции решила перекрыть пути A86 и A1.

Дым от пожара был виден в северной части Парижа, а на сайте Capgeo, где показывают качество воздуха в реальном времени, из-за задымленности показатель ухудшился до "плохого" над значительной частью парижской агломерации.

Пожарные сообщили, что огонь взят под контроль и риска отравления токсичными выбросами в связи с пожаром нет.

На месте работают около 200 пожарных и около 60 пожарных автомобилей.

В связи с пожаром пришлось эвакуировать около 50 человек - жителей ближайших домов и работников складов.  

Это уже не первый подобный пожар в Обервилье - похожий склад горел в июне прошлого года. Отмечается, что в этой зоне расположено большое количество складов, нередко с недостаточным соответствием требованиям к этой категории помещений.

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