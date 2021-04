Под Парижем частично заблокировано движение транспорта из-за масштабного пожара

Под Парижем частично остановили движение на двух дорогах и одной линии пригородных поездов в связи с масштабным пожаром на складе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Состав, в котором возник пожар, расположен в муниципалитете Обервилье к северу от Парижа, совсем рядом с железной дорогой. Его общая площадь - около 4 тысяч квадратных метров. В помещении хранились старинные вещи и ткани. Пожар начался между 5 и 6 часами утра.

Операторы линии пригородных поездов RER B заявили, что пожар повлияет на график движения по всей линии - на части курсирование поездов остановили, некоторые следующие поезда могут опаздывать.

В 7:45 утра оператор сообщил, что все поезда на этом участке отменены по крайней мере до 10:00, затем - уже до 12:00.

❌ En raison de l'incendie d'un entrepôt entre La Courneuve et Aubervilliers, le trafic est interrompu entre Aulnay et Gare du Nord dans les deux sens de circulation et perturbé sur le reste de la ligne. Reprise estimée à 12h00 #RERB pic.twitter.com/Kd9BIsYv7I