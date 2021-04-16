Под Парижем частично заблокировано движение транспорта из-за масштабного пожара

Под Парижем частично остановили движение на двух дорогах и одной линии пригородных поездов в связи с масштабным пожаром на складе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Состав, в котором возник пожар, расположен в муниципалитете Обервилье к северу от Парижа, совсем рядом с железной дорогой. Его общая площадь - около 4 тысяч квадратных метров. В помещении хранились старинные вещи и ткани. Пожар начался между 5 и 6 часами утра.

Операторы линии пригородных поездов RER B заявили, что пожар повлияет на график движения по всей линии - на части курсирование поездов остановили, некоторые следующие поезда могут опаздывать.

В 7:45 утра оператор сообщил, что все поезда на этом участке отменены по крайней мере до 10:00, затем - уже до 12:00.

❌ En raison de l'incendie d'un entrepôt entre La Courneuve et Aubervilliers, le trafic est interrompu entre Aulnay et Gare du Nord dans les deux sens de circulation et perturbé sur le reste de la ligne. Reprise estimée à 12h00 #RERB pic.twitter.com/Kd9BIsYv7I — RER B (@RERB) April 16, 2021

По последним сообщениям, движение рассчитывают восстановить после 13:00 по местному времени.

Так как густые клубы дыма ухудшили видимость и на дорогах, префектура полиции решила перекрыть пути A86 и A1.

Дым от пожара был виден в северной части Парижа, а на сайте Capgeo, где показывают качество воздуха в реальном времени, из-за задымленности показатель ухудшился до "плохого" над значительной частью парижской агломерации.

Пожарные сообщили, что огонь взят под контроль и риска отравления токсичными выбросами в связи с пожаром нет.

На месте работают около 200 пожарных и около 60 пожарных автомобилей.

В связи с пожаром пришлось эвакуировать около 50 человек - жителей ближайших домов и работников складов.

Incendie dans un entrepôt à #Aubervilliers rue Bisson Gros moyens déployés sur place par les pompiers. Évitez le secteur. pic.twitter.com/vbJvLKv0JF — France Bleu Paris (@francebleuparis) April 16, 2021

Это уже не первый подобный пожар в Обервилье - похожий склад горел в июне прошлого года. Отмечается, что в этой зоне расположено большое количество складов, нередко с недостаточным соответствием требованиям к этой категории помещений.