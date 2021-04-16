Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Зеленский: вступление Украины в НАТО нельзя сводить только к реформам

ЕС анализирует ситуацию с ограничением Россией свободы судоходства у Крыма

Украинского правозащитника выдворили из Беларуси и склоняли к показаниям против жены

Из США в Украину прибыла первая партия COVID-вакцины Pfizer






Захват отделения банка в Тбилиси: нападающего задержали, заложников освободили

Пятница, 16 апреля 2021, 13:58

В Тбилиси полиция задержала мужчину, ворвавшегося в отделение "Банка Грузии" и захватившего заложников.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Interpressnews, об этом заявил начальник департамента патрульной полиции Ваша Сирадзе.

"В результате активных оперативных действий правоохранителей, нападавший был задержан, а заложники освобождены. Никто не пострадал. Всех заложников безопасно перевезли в отделение полиции", - сообщил он.

 

Сирадзе добавил, что следственные действия еще продолжаются и по разным причинам полиция не готова сообщать ни точное количество заложников, ни другие детали.

О мотивах нападавшего не сообщали.

Станцию ​​метро рядом с местом событий уже открыли.

Напомним, об инциденте стало известно днем ​​16 марта. Мужчина захватил заложников в отделении банка у станции метро "Авлабари".

Похожий инцидент произошел в ноябре 2020 года. Тогда девять заложников освободили невредимыми, а нападающего задержали.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Грузия инциденты
powered by lun.ua