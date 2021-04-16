Захват отделения банка в Тбилиси: нападающего задержали, заложников освободили
В Тбилиси полиция задержала мужчину, ворвавшегося в отделение "Банка Грузии" и захватившего заложников.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Interpressnews, об этом заявил начальник департамента патрульной полиции Ваша Сирадзе.
"В результате активных оперативных действий правоохранителей, нападавший был задержан, а заложники освобождены. Никто не пострадал. Всех заложников безопасно перевезли в отделение полиции", - сообщил он.
Сирадзе добавил, что следственные действия еще продолжаются и по разным причинам полиция не готова сообщать ни точное количество заложников, ни другие детали.
О мотивах нападавшего не сообщали.
Станцию метро рядом с местом событий уже открыли.
Напомним, об инциденте стало известно днем 16 марта. Мужчина захватил заложников в отделении банка у станции метро "Авлабари".
Похожий инцидент произошел в ноябре 2020 года. Тогда девять заложников освободили невредимыми, а нападающего задержали.