Захват отделения банка в Тбилиси: нападающего задержали, заложников освободили

В Тбилиси полиция задержала мужчину, ворвавшегося в отделение "Банка Грузии" и захватившего заложников.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Interpressnews, об этом заявил начальник департамента патрульной полиции Ваша Сирадзе.

"В результате активных оперативных действий правоохранителей, нападавший был задержан, а заложники освобождены. Никто не пострадал. Всех заложников безопасно перевезли в отделение полиции", - сообщил он.

Сирадзе добавил, что следственные действия еще продолжаются и по разным причинам полиция не готова сообщать ни точное количество заложников, ни другие детали.

О мотивах нападавшего не сообщали.

Станцию ​​метро рядом с местом событий уже открыли.

Напомним, об инциденте стало известно днем ​​16 марта. Мужчина захватил заложников в отделении банка у станции метро "Авлабари".

Похожий инцидент произошел в ноябре 2020 года. Тогда девять заложников освободили невредимыми, а нападающего задержали.