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Зеленський хоче налагодити особисті контакти з новим керівництвом Італії

П'ятниця, 16 квітня 2021, 14:41

Президент України Володимир Зеленський заявив, що прагне налагодити особисті контакти з новим керівництвом Італії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це глава держави сказав у інтерв’ю італійському виданню La Repubblica, переклад якого опублікувала пресслужба президента.

"Очікую також і на започаткування особистих контактів з новим італійським керівництвом з метою розвитку подальшого плідного діалогу між нашими країнами в усіх сферах взаємного інтересу", - сказав глава держави. 

Він додав, що запрошує представників різних політсил Італії відвідати схід України, щоб продемонструвати їм наслідки війни.

"Найбільш цинічним усе-таки є те, що відбувається на сході України, тож я запрошую представників італійських політичних сил особисто відвідати Донбас, щоб на власні очі побачити наслідки війни, що триває", - сказав Зеленський.

Глава держави відзначив, що на тлі загострення російської агресії  Україна відчуває дуже потужну підтримку у країнах Євросоюзу, в Британії, у США та в Канаді. "У цьому контексті я дуже розраховую на активну роль Італії та її лідерів на підтримку України", - сказав президент.

Нагадаємо, новий уряд Італії на чолі з прем’єр-міністром Маріо Драгі склав присягу в лютому. Драгі прийшов до влади після урядової кризи, як тривала з січня, коли один з партнерів у коаліції вирішив вивести з уряду Джузеппе Конте кількох своїх міністрів. 

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Зеленський Італія
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