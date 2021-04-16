Зеленский хочет наладить личные контакты с новым руководством Италии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стремится наладить личные контакты с новым руководством Италии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом глава государства сказал в интервью итальянскому изданию La Repubblica, перевод которого опубликовала пресс-служба президента.

"Ожидаю также и на начало личных контактов с новым итальянским руководством с целью развития дальнейшего плодотворного диалога между нашими странами во всех сферах взаимного интереса", - сказал глава государства.

Он добавил, что приглашает представителей разных политсил Италии посетить восток Украины, чтобы продемонстрировать им последствия войны.

"Наиболее циничным все же есть то, что происходит на востоке Украины, поэтому я приглашаю представителей итальянских политических сил лично посетить Донбасс, чтобы собственными глазами увидеть последствия войны, которая продолжается", - сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что на фоне обострения российской агрессии Украина испытывает очень мощную поддержку в странах Евросоюза, в Великобритании, в США и Канаде. "В этом контексте я очень рассчитываю на активную роль Италии и ее лидеров в поддержку Украины", - сказал президент.

Напомним, новое правительство Италии во главе с премьер-министром Марио Драги принесло присягу в феврале. Драги пришел к власти после правительственного кризиса, что продолжался с января, когда один из партнеров в коалиции решил вывести из правительства Джузеппе Конте нескольких своих министров.