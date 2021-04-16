Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Норвегія дозволила США будувати військові об'єкти за новим договором

Зеленський: вступ України до НАТО не можна зводити лише до реформ

ЄС аналізує ситуацію з обмеженням Росією свободи судноплавства біля Криму

Українського правозахисника видворили з Білорусі та змушували до показів проти дружини






У Парижі почалися переговори Макрона і Зеленського

П'ятниця, 16 квітня 2021, 14:52

Президент України Володимир Зеленський розпочав двосторонню зустріч у Парижі з французьким колегою Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє "Європейська правда"

"У Парижі, в Єлисейському палаці, розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Французької Республіки Еммануеля Макрона у форматі віч-на-віч", - йдеться у повідомленні Офісу президента у Twitter.

 Зеленський і Макрон після двосторонньої зустрічі у Парижі проведуть відеозустріч з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

Український президент перед візитом до Франції закликав прийняти Україну до ЄС та НАТО. 

Нещодавно президент Володимир Зеленський висловив сподівання на підтримку союзників по НАТО у питанні надання Україна Плану дій щодо членства в Альянсі.

6 квітня Зеленський заявив, що приєднання до Альянсу є для України єдиним шляхом до врегулювання конфлікту на Донбасі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Макрон Зеленський
powered by lun.ua