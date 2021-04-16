У Парижі почалися переговори Макрона і Зеленського

Президент України Володимир Зеленський розпочав двосторонню зустріч у Парижі з французьким колегою Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє "Європейська правда"

"У Парижі, в Єлисейському палаці, розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Французької Республіки Еммануеля Макрона у форматі віч-на-віч", - йдеться у повідомленні Офісу президента у Twitter.

У Парижі, в Єлисейському палаці, розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Французької Республіки Еммануеля Макрона у форматі віч-на-віч. — Офіс Президента (@APUkraine) April 16, 2021

Зеленський і Макрон після двосторонньої зустрічі у Парижі проведуть відеозустріч з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

Український президент перед візитом до Франції закликав прийняти Україну до ЄС та НАТО.

Нещодавно президент Володимир Зеленський висловив сподівання на підтримку союзників по НАТО у питанні надання Україна Плану дій щодо членства в Альянсі.

6 квітня Зеленський заявив, що приєднання до Альянсу є для України єдиним шляхом до врегулювання конфлікту на Донбасі.