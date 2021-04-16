В Париже начались переговоры Макрона и Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский начал двустороннюю встречу в Париже с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает "Европейская правда"

"В Париже, в Елисейском дворце, началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Французской Республики Эммануэля Макрона в формате один тет-а-тет", - говорится в сообщении Офиса президента в Twitter.

У Парижі, в Єлисейському палаці, розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Французької Республіки Еммануеля Макрона у форматі віч-на-віч. — Офіс Президента (@APUkraine) April 16, 2021

Зеленский и Макрон после двусторонней встречи в Париже проведут видеовстречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Украинский президент перед визитом во Францию призвал принять Украину в ЕС и НАТО.