Норвегія дозволила США будувати військові об'єкти за новим договором
Норвегія підписала переглянуту угоду зі Сполученими Штатами про те, як регулювати військову діяльність американців на своїй території.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Угода між двома союзниками по НАТО дозволить США побудувати об'єкти на трьох норвезьких аеродромах і одній військово-морській базі, але вони не будуть окремими базами США.
Угода, про яку домовився уряд меншості прем'єр-міністра Ерни Солберг, ще має бути ратифікована парламентом Норвегії для набуття чинності
"Угода регулює і полегшує присутність і проведення навчань США в Норвегії, тим самим сприяючи швидкому американському посиленню Норвегії в разі кризи або війни", - заявили в уряді.
Відносини між Норвегією і Росією, які мають спільний арктичний кордон, поступово поліпшувалися в епоху після холодної війни, але фактично припинилися, коли Москва анексувала Крим в 2014 році.
Це викликало напруженість на півночі через нарощування військового потенціалу по обидва боки кордону і більш частих військових маневрів, але обидві країни також прагнуть співпрацювати з таких питань, як поїздки через кордон і рибальство.
З моменту вступу в НАТО в якості члена-засновника в 1949 році Норвегія заявила, що не дозволить створювати іноземні бази в мирний час або накопичувати ядерну зброю, хоча західні війська можуть проводити навчання на її території.
Нагадаємо, Норвегія заблокувала продаж компанії з виробництва двигунів Bergen Engines, що належить Rolls-Royce, російському концерну "Трансмашхолдинг" з міркувань безпеки.