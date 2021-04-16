В Італії почнуть послаблення карантинних обмежень з 26 квітня

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі оголосив подробиці своєї дорожньої карти з послаблення суворих коронавірусних заходів з кінця квітня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Багато нинішніх обмежень в Італії будуть поступово ослаблені з 26 квітня. За словами Драгі, пріоритетами для відкриття будуть школи і "ділові заходи просто неба".

Всі школи та університети відновлять очне навчання в жовтій і оранжевій зонах. Ресторани будуть відкриті як на обід, так і на вечерю - тільки на відкритому повітрі.

Очікується, що багато обмежень збережуться в областях, позначених як червоні зони підвищеного ризику.

Драгі заявив, що поїздки між регіонами жовтої зони знову будуть дозволені. Зараз заборонені другорядні поїздки між усіма регіонами.

Драгі додав, що необхідно "скрупульозно дотримуватися правильної поведінки, такої як маски та дистанціювання".

Очікується, що пізніше в п'ятницю міністр охорони здоров'я оголосить про деякі зміни в класифікації зон на основі останніх даних про стан здоров'я.

Раніше повідомлялося, що Італійське агентство з лікарських засобів AIFA може обговорити можливість застосування вакцини проти коронавірусу Johnson&Johnson тільки для людей, старших 60 років.