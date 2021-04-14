Італія думає обмежити використання вакцини Johnson&Johnson через рідкісні тромби

Італійське агентство з лікарських засобів AIFA може обговорити можливість застосування вакцини проти коронавірусу Johnson&Johnson тільки для людей, старших 60 років.

Про це повідомив в середу глава агентства, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters..

"Подивимося, яким буде її найкраще використання. Ми могли б обговорити можливість резервування цих доз для людей старших 60 років, оскільки випадки тромбозу знову сконцентровані у віці до 50", - сказав в інтерв'ю газеті Il Corriere della Sera директор AIFA Нікола Магріні.

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Нагадаємо, компанія Johnson & Johnson (Janssen) вирішила відкласти масштабне постачання своєї вакцини від коронавірусу до країн Європи у зв’язку з рішенням регулятора США тимчасово призупинити використання препарату.

У США рекомендували призупинити щеплення вакциною після повідомлень про поодинокі випадки розвитку тромбів у щеплених пацієнтів.

Всі шість випадків сталися у проміжку з 6 до 13 днів після щеплення. Тромби виникли у венах, що відводять кров з мозку, у поєднанні з низьким рівнем тромбоцитів. В усіх випадках це були жінки віком від 18 до 48 років, одна пацієнтка померла.

Компанія повідомила, що разом з органами охорони здоров’я США та ЄС переглядає дані і поки що відкладе масштабне постачання вакцини до Європи.