В Италии начнут ослабление карантина с 26 апреля

Премьер-министр Италии Марио Драги объявил подробности своей дорожной карты по ослаблению суровых коронавирусных мерс конца апреля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Многие нынешние ограничения в Италии будут постепенно ослаблены с 26 апреля. По словам Драги, приоритетами для открытия будут школы и "деловые мероприятия под открытым небом".

Все школы и университеты восстановят очное обучение в желтой и оранжевой зонах. Рестораны будут открыты как на обед, так и на ужин - только на открытом воздухе.

Ожидается, что многие ограничения сохранятся в областях, обозначенных как красные зоны повышенного риска.

Драги заявил, что поездки между регионами желтой зоны снова будут разрешены. Сейчас запрещены второстепенные поездки между всеми регионами.

Драги добавил, что необходимо "скрупулезно соблюдать правила поведения, такие как маски и дистанцирование".

Ожидается, что позже в пятницу министр здравоохранения объявит о некоторых изменениях в классификации зон на основании последних данных о состоянии здоровья.

Ранее сообщалось, что Итальянское агентство по лекарственным средствам AIFA может обсудить возможность применения вакцины против коронавируса Johnson & Johnson только для людей старше 60 лет.