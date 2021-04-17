РФ вишле п’ятьох польських дипломатів: бо "Варшава підспівала США"

Москва оголосила про висилку п'яти польських дипломатів у відповідь на дії Варшави.

Про це заявив 16 квітня МЗС РФ, передає "Європейська правда".

"Звернули увагу, як швидко в Варшаві "підспівали" адміністрації США, зажадавши від'їзду з Польщі трьох російських дипломатів", - йдеться в заяві МЗС Росії "про заходи у відповідь у зв'язку з ворожими діями США".

Раніше Варшава оголосила трьох співробітників російської дипмісії в Польщі персонами нон-грата, заявивши, що "дані особи порушували умови дипломатичного статусу" і "проводили заходи на шкоду Республіки Польща".

В МЗС Польщі вже відреагували на рішення Москви.

"Ми спокійно чекаємо офіційної інформації щодо оголошеного рішення. Інформація на веб-сайті російського міністерства закордонних справ не є дипломатичною формулою надання офіційної інформації. Ми готові до російських заходів у відповідь і розглянемо їх, коли отримаємо деталі" - сказав заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський вель Сенк.

Як він зазначив, офіційною формулою є передача ноти послу або міністру закордонних справ. "Ми не отримали жодної такої записки", - підкреслив він.