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РФ вышлет пяти польских дипломатов: поскольку "Варшава подпела США"

Суббота, 17 апреля 2021, 12:51

Москва объявила о высылке пяти польских дипломатов в ответ на действия Варшавы.

Об этом заявил 16 апреля МИД РФ, передает "Европейская правда".

"Обратили внимание, как быстро в Варшаве "подпели" администрации США, потребовав отъезда из Польши трех российских дипломатов", - говорится в заявлении МИД России "об ответных мерах в связи с враждебными действиями США".

Ранее Варшава объявила трех сотрудников российской дипмиссии в Польше персонами нон-грата, заявив, что "данные лица нарушали условия дипломатического статуса" и "проводили мероприятия в ущерб Республики Польша".

В МИД Польши уже отреагировали на решение Москвы.

"Мы спокойно ждем официальной информации относительно объявленного решения. Информация на сайте российского министерства иностранных дел не является дипломатической формулой предоставления официальной информации. Мы готовы к российским мерам и рассмотрим их, когда получим детали ", - сказал заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковський вель Сэнк.

Как он отметил, официальной формулой является передача ноты послу или министру иностранных дел. "Мы не получили ни одной такой записки", - подчеркнул он.

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