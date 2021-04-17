Франція виділила мільярд євро фермерам, постраждалим від весняних морозів

Прем’єр Франції Жан Кастекс оголосив у суботу про винятковий фонд солідарності для фермерів, чиї угіддя постраждали від весняних морозів, які тривали понад два тижні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

"Держава повинна бути готова до врегулювання цієї катастрофи. У виняткових обставинах - виняткові заходи. Я прийшов оголосити про значні зусилля держави на один мільярд євро, оскільки ситуація це виправдовує ", - заявив прем'єр-міністр наприкінці круглого столу з представниками сільськогосподарської галузі і місцевими політиками.

Цей фонд є доповненням до всіх інших виплачених допомог і ініціюється відповідно до "реальних збитків", які будуть оголошені виробниками у найближчі місяці.

Жан Кастекс згадав про відстрочку та звільнення від сплати соціальних зборів, звільнення від земельних податків на постраждалихтериторіях. Аварійний пакет також буде виділений префектам "протягом десяти-п'ятнадцяти днів" для надання негайної підтримки фермам, що переживають найбільші труднощі.

Представники галузі, маючи на увазі величезні втрати для виноградарів та виробників фруктів, вже говорять про втрату щонайменше двох мільярді євро через морози.

Раніше міністр сільського господарства Жюльєн Денорманді відзначав, що морози у Франції торкнулися "кілька сотень тисяч гектарів виноградників, дерев і польових культур". За його словами, це, "можливо, найбільша катастрофа в галузі сільського господарства з початку XXI століття".

Як повідомлялося, французькі винороби на південному сході країни запалювали тисячі невеликих вогнищ, щоб димом захистити рослини від морозу.