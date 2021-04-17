Франция выделила миллиард евро фермерам, пострадавшим от весенних морозов

Премьер Франции Жан Кастекс объявил в субботу об исключительном фонде солидарности для фермеров, чьи угодья пострадали от весенних морозов, которые продолжались более двух недель.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

"Государство должно быть готово к урегулированию этой катастрофы. В исключительных обстоятельствах - исключительные меры. Я пришел объявить о значительные усилия государства на один миллиард евро, поскольку ситуация это оправдывает ", - заявил премьер-министр в конце круглого стола с представителями сельскохозяйственной отрасли и местными политиками.

Этот фонд является дополнением ко всем другим выплаченных пособий и инициируется в соответствии с "реальный ущерб", которые будут объявлены производителями в ближайшие месяцы.

Жан Кастекс вспомнил об отсрочке и освобождение от уплаты социальных сборов, освобождение от земельных налогов на постраждалихтериториях. Аварийный пакет также будет выделен префектам "в течение десяти-пятнадцати дней" для оказания немедленной поддержки фермам, переживающих наибольшие трудности.

Представители отрасли, имея в виду огромные потери для виноградарей и производителей фруктов, уже говорят о потере менее двух миллиарде евро за морозов.

Ранее министр сельского хозяйства Жюльен Денорманди отмечал, что морозы во Франции коснулись "несколько сотен тысяч гектаров виноградников, деревьев и полевых культур". По его словам, это, "возможно, самая большая катастрофа в области сельского хозяйства с начала XXI века".

Как сообщалось, французские виноделы на юго-востоке страны зажигали тысячи небольших костров, чтобы дымом защитить растения от мороза.