Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Дипломатична війна: Росія видворяє 20 співробітників посольства Чехії

Чехія відмовиться від допуску росіян до побудови АЕС через підрив складів зброї агентами РФ

Вибухи в Чехії: "Петров" і "Боширов" заклали вибухівку, вона спрацювала раніше - ЗМІ

Чехія думає не допустити РФ до будівництва блоку АЕС 






Магазини, сфера послуг, спорт та галереї: Словаччина послаблює карантин

Понеділок, 19 квітня 2021, 09:56

Словаччина з 19 квітня послабила жорсткий карантин, знову дозволивши роботу низки закладів та виїзд на відпочинок за межі свого району.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Noviny.

З понеділка відкриваються усі магазини та сфера послуг. Заклади повинні обмежувати кількість відвідувачів - не більше 1 людини на 15 кв.м. 

Також відкривають церкви, музеї і виставкові галереї, зоопарки і ботанічні сади, спортзали і басейни, автошколи. Для усіх передбачені заходи безпеки та обмеження на кількість відвідувачів. Так, музеям дозволено проводити екскурсії групами максимум до 6 осіб. 

Зможуть працювати також готелі, але замовляти їжу можна буде тільки у номер. 

Водночас для доступу до відкритих закладів будуть вимагати негативний тест на коронавірус, зроблений не давніше ніж 7 днів тому. Виняток передбачений лише для відвідання церков. 

Тест не вимагатимуть від людей, які вже перехворіли - протягом 180 днів після одужання, і тих, які вакциновані від коронавірусу - обома дозами вакцини мРНК, після чого минуло щонайменш чотири дні, або принаймні першою дозою AstraZeneca і від останнього щеплення минуло чотири тижні, заявили у міністерстві охорони здоров’я.

Комендантська година зберігатиметься і надалі, з 20:00 до 1 години ночі. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Словаччина Карантин
powered by lun.ua