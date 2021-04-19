Магазини, сфера послуг, спорт та галереї: Словаччина послаблює карантин

Словаччина з 19 квітня послабила жорсткий карантин, знову дозволивши роботу низки закладів та виїзд на відпочинок за межі свого району.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Noviny.

З понеділка відкриваються усі магазини та сфера послуг. Заклади повинні обмежувати кількість відвідувачів - не більше 1 людини на 15 кв.м.

Також відкривають церкви, музеї і виставкові галереї, зоопарки і ботанічні сади, спортзали і басейни, автошколи. Для усіх передбачені заходи безпеки та обмеження на кількість відвідувачів. Так, музеям дозволено проводити екскурсії групами максимум до 6 осіб.

Зможуть працювати також готелі, але замовляти їжу можна буде тільки у номер.

Водночас для доступу до відкритих закладів будуть вимагати негативний тест на коронавірус, зроблений не давніше ніж 7 днів тому. Виняток передбачений лише для відвідання церков.

Тест не вимагатимуть від людей, які вже перехворіли - протягом 180 днів після одужання, і тих, які вакциновані від коронавірусу - обома дозами вакцини мРНК, після чого минуло щонайменш чотири дні, або принаймні першою дозою AstraZeneca і від останнього щеплення минуло чотири тижні, заявили у міністерстві охорони здоров’я.

Комендантська година зберігатиметься і надалі, з 20:00 до 1 години ночі.