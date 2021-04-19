Магазины, сфера услуг, спорт и галереи: Словакия ослабляет карантин

Словакия с 19 апреля ослабила строгий карантин, снова позволив работу ряда учреждений и разрешив выезжать на отдых за пределы своего района.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Noviny.

С понедельника открываются все магазины и сфера услуг. Заведения должны ограничивать количество посетителей - не более 1 человека на 15 кв.м.

Также открывают церкви, музеи и выставочные галереи, зоопарки и ботанические сады, спортзалы и бассейны, автошколы. Для всех предусмотрены меры безопасности и ограничения на количество посетителей. Так, музеям разрешено проводить экскурсии группами максимум до 6 человек.

Смогут работать также гостиницы, но заказывать еду можно будет только в номер.

В то же время для доступа к открытым заведениям будут требовать отрицательный тест на коронавирус, сделанный не раньше чем 7 дней назад. Исключение предусмотрено только для посещения церквей.

Тест не будут требовать от людей, которые уже переболели - в течение 180 дней после выздоровления, и тех, которые вакцинированы от коронавируса - обеими дозами вакцины мРНК, после чего прошло как минимум четыре дня, или по крайней мере первой дозой AstraZeneca и от последней прививки прошло четыре недели, заявили в министерстве здравоохранения.

Комендантский час будет сохраняться и в дальнейшем, с 20:00 до 1:00 ночи.