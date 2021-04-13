Johnson & Johnson відкладе поставки вакцини у ЄС на тлі рішення регулятора США

Компанія Johnson & Johnson (Janssen) вирішила відкласти масштабне постачання своєї вакцини від коронавірусу до країн Європи у зв’язку з рішенням регулятора США тимчасово призупинити використання препарату.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

У США рекомендували призупинити щеплення вакциною після повідомлень про поодинокі випадки розвитку тромбів у щеплених пацієнтів.

Читайте також Іспанія отримає першу партію вакцини Johnson & Johnson

Компанія повідомила, що разом з органами охорони здоров’я США та ЄС переглядає дані і поки що відкладе масштабне постачання вакцини до Європи.

У матеріалі Associated Press зазначається, що всі ці 6 випадків сталися у проміжку з 6 до 13 днів після щеплення. Тромби виникли у венах, що відводять кров з мозку, у поєднанні з низьким рівнем тромбоцитів. В усіх випадках це були жінки віком від 18 до 48 років, одна пацієнтка померла.

При цьому, загалом у США зробили вже понад 6,8 мільйонів щеплень вакциною J&J, у переважної більшості пацієнтів не було ніяких або дуже м’які побічні реакції.

"Хочу наголосити, що йдеться про вкрай рідкісні випадки. Проте безпечність вакцин - найперший пріоритет", - зазначила представниця регулятора Дженет Вудкок, коментуючи рішення.

Перші вакцини Johnson & Johnson прибули до країн ЄС у понеділок 12 квітня - приблизно за місяць після затвердження. На відміну від усіх інших затверджених у Євросоюзі вакцин, для захисту необхідна одна доза.

Нагадаємо, раніше ЕМА дійшло висновку, що утворення тромбів у поєднанні з низьким рівнем тромбоцитів є дуже рідкісним побічним ефектом вакцини AstraZeneca, але переваги використання вакцини все одно більші, ніж потенційний ризик.

Читайте також: Паніка навколо AstraZeneca: чому країни ЄС відмовляються від вакцини,

а також - Втеча від AstraZeneca: як Україні допоможе досвід ЄС з поєднання вакцин