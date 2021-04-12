Українська делегація в ПАРЄ ініціювала створення групи підтримки "Кримської платформи"

Українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи ініціювала створення неформальної групи підтримки "Кримської платформи" та збирає прихильників цієї ідеї.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила голова постійної української делегації Марія Мезенцева.

"Ми підготували в рамках ПАРЄ заяву про створення неформальної групи щодо підтримки Кримської платформи на рівні делегатів ПАРЄ. І ми вже маємо підписи делегацій Туреччини, Польщі, Литви, Іспанії. А Швеція, Франція, Норвегія виявили інтерес до ініціативи", - розповіла вона.

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Марія Мезенцева додала, що найактивніша така робота буде відбуватися під час особистих зустрічей у Страсбурзі і після цього, очікувано, підписів стане більше.

"На наступному тижні наша делегація буде зустрічатись з делегаціями Німеччини та Люксембургу, а в Страсбурзі вже маємо підтвердження щодо зустрічі з делегацією Туреччини", - додала вона.

Нагадаємо, "Кримську платформу" ініціювали як міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини у Криму та сприяння деокупації півострова.

Перший саміт Кримської платформи запланований на 23 серпня 2021 року.

15 березня офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія буде розглядати участь будь-яких країн і організацій в ініціативі Кримської платформи як недружній щодо Росії крок і пряме посягання на її територіальну цілісність.