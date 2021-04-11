У РФ заговорили про можливий вихід з ПАРЄ

У Росії заговорили про можливий вихід з Парламентської асамблеї Ради Європи, очікуючи жорсткої резолюції у зв’язку з ув’язненням і станом критика Путіна Алєксєя Навального.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "РИА Новости", про це заявив керівник комітету з міжнародних справ Держдуми РФ Леонід Слуцький.

"19 числа (квітня) у Страсбурзі відкриється чергова сесія ПАРЄ. І як раз у форматі термінових дебатів, тобто, особливо актуальних досьє, з ухваленням резолюції, буде питання Навального. Зрозуміло, що це буде жорстка резолюція", - сказав Слуцький.

Він зазначив, що це може стати поштовхом, щоб Росії "можливо і вийти з організації".

Раніше у лютому керівники Ради Європи опублікували спільну заяву, в якій критикують російську владу за засудження Алєксєя Навального до тюремного терміну, але прямо не згадують про необхідність його звільнення.

Нагадаємо, 28 січня ПАРЄ ухвалила резолюцію про підтвердження повноважень російської делегації, не запроваджуючи проти неї жодних обмежень.

Документ пропонує визнати, що у низці питань Росія відступила від зобов’язань перед Радою Європи і останнім часом додатково погіршила ситуацію. Однак ПАРЄ вирішила не накладати на делегацію РФ жодних санкцій, пояснюючи це "прагненням до діалогу".

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Резолюцію ухвалили у найбільш прихильній до Росії редакції. На засіданні Асамблея відмовилась підтримати поправку України з пропозицією не ратифікувати повноваження делегації РФ. Раніше моніторинговий комітет ПАРЄ відхилив усі українські правки до цього рішення.

Делегація Російської Федерації пригрозила відмовитись працювати у ПАРЄ у разі спроби покарати їх за порушення прав людини.

Детальніше читайте у статті - "Поразка і перемога України: що сталося на гібридній сесії ПАРЄ".