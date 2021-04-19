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ЕС приобретет дополнительные 100 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer

Понедельник, 19 апреля 2021, 13:24

Евросоюз приобретет дополнительных 100 млн доз вакцины BioNTech / Pfizer против COVID-19.

Об этом говорится в заявлении компаний в понедельник, сообщает "Европейская правда",

В результате общее количество доз, которые должны быть доставлены 27 членов ЕС, достигнет 600 млн в 2021 году, говорится в заявлении компаний.

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"Мы по-прежнему стремимся продвигаться как можно быстрее и безопаснее, чтобы доставить эту вакцину большему количеству людей в Европе, поскольку смертельный вирус продолжает сеять хаос по всему континенту", - сказал Альберт Бурла, председатель и главный исполнительный директор Pfizer.

"На сегодня мы выполнили все наши обязательства по поставкам перед ЕС и планируем поставить 250 млн доз в Европейский Союз во втором квартале, в четыре раза больше согласованного количества в первом квартале", - добавил он.

Напомним, по данным СМИ Еврокомиссия решила не продлевать контракты на вакцину против COVID-19 в следующем году с такими компаниями, как AstraZeneca и Johnson & Johnson. Европейские власти критиковали компанию AstraZeneca за несоблюдение обещанных объемов поставок.

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