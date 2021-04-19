Португалія продовжує послаблювати коронавірусні обмеження

Португалія увійшла до третьої фази поступового послаблення обмежень, розпочатого місяць тому, з відкриттям торгових центрів, внутрішніх залів кафе та ресторанів, театрів, середніх шкіл та університетів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію RTP.

На цьому новому етапі поступового скасування заходів обмеження близько 300 тисяч учнів повертаються до загальноосвітніх шкіл. Скасування обмежень також поширюється на вищу освіту, але університети та інститути самі вирішують, яким чином проводити очні заняття.

Також з понеділка відкриваються заклади громадського харчування. Можна буде відвідувати ресторани, кафе та кондитерські, але з обмеженням для груп з чотирьох клієнтів усередині закладів, і шести клієнтів – на терасах.

Що стосується торгівлі, то торгові центри та всі магазини, незалежно від їх розміру, також змогли знову відкритись для відвідувачів, але вони повинні відповідати всім необхідним санітарним вимогам.

Послаблення обмежень стосується більшої частини країни, за винятком шести округів, які залишаться у попередній фазі послаблених обмежень.

Незважаючи на послаблення, сухопутний кордон з Іспанією залишається закритим, працюють лише 18 уповноважених пунктів міжнародних перевезень вантажів, прикордонних та сезонних працівників.

З середини січня до середини березня влада країни запровадила суворий загальний локдаун, щоб зупинити третю хвилю епідемії коронавірусу.

Рішення більшості країни перейти до нової фази плану виходу з обмежень - третьої з чотирьох, запланованих до 3 травня, - прем'єр-міністр Антоніу Кошта оголосив після Ради міністрів у четвер, яка проаналізувала розвиток пандемії за останні два тижні.