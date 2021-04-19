Британія готує "схему реєстрації" для боротьби з іноземними шпигунами

Велика Британія планує змусити тих, хто працює на іноземні уряди, офіційно зареєструватися в єдиному реєстрі в спробі протистояти ворожій шпигунській діяльності.

Цю інформацію підтвердило Міністерство внутрішніх справ Британії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Уряд має намір зробити кримінальним злочином відмову вказувати роботу від імені іноземного уряду у Британії. Прем'єр-міністр Борис Джонсон планує офіційно оголосити про це наступного місяця.

Схема реєстрації іноземних агентів, про яку раніше оголосила МВС, є частиною амбіцій прем'єра щодо посилення повноважень для видворення і судового переслідування шпигунів, що діють в Британії в інтересах ворожих держав, таких як Росія і Китай.

За даними МВС, ця схема заснована на аналогічних концепціях, що вже діють в Австралії та США. Цей крок є продовженням реакції уряду на торішній звіт комітету з розвідки і безпеки (ISC) на звинувачення в російському втручанні в британську політику.

У своїй відповіді уряд заявив, що буде "рішуче захищати нашу країну, нашу демократію і наші цінності від такої ворожої державної діяльності".

Інші зміни, що готуються до 11 травня, будуть включати оновлення Закону про державну таємницю, щоб його можна було використовувати щодо державних суб'єктів, що працюють з-за кордону, таких як кіберхакери, що працюють проти Британії за запитом агресивних держав.

Всі ці рішення готуються на тлі подальших ускладнень відносин з Москвою після того, як міністр закордонних справ Домінік Рааб заявив, що уряд Британії "повністю підтримує" Чехію, яка розкрила імена російських шпигунів, які влаштували вибух на складах боєприпасів.

Як повідомлялося, Чехія висилає 18 російських дипломатів та звинувачує РФ у організації вибуху військового складу.

Йдеться про вибух, що стався ще 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

За даними чеських ЗМІ, організований вибух був найімовірніше здійснений для зриву постачання зброї, у тому числі в Україну.

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