Військові кораблі України та Румунії провели спільні навчання в Чорному морі

Кораблі Військово-морських сил України провели спільні навчання з румунськими ВМС у акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Армія Inform.

До тренування було залучено сили та засоби ВМС ЗС України й корвет Horia Macellariu Морських сил Румунії.

Метою тренування було відпрацювання взаємодії у складі багатонаціональної тактичної групи відповідно до стандартів НАТО та підвищення рівня взаємосумісності з іноземними партнерами.

Програма тренувань складалася з кількох етапів: відбиття атак швидкісних малорозмірних плавзасобів, поповнення запасів на ходу траверзним способом та контроль за цивільним судноплавством у визначеному районі моря.

У програму було включено і тренування з боротьби за живучість, під час якого румунський корвет відігравав роль пошкодженого корабля, а українські моряки відпрацьовували техніку буксировки останнього. Також відпрацьовувалося відбиття ударів з повітря противника під час нападу на корабель, що охороняється.