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Военные корабли Украины и Румынии провели совместные учения в Черном море

Понедельник, 19 апреля 2021, 15:39

Корабли Военно-морских сил Украины провели совместные учения с румынскими ВМС в акватории Черного моря.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Армія Inform.

К учениям были привлечены силы и средства ВМС Украины и корвет Horia Macellariu Морских сил Румынии.

 

Целью тренировки была отработка взаимодействия в составе многонациональной тактической группы в соответствии со стандартами НАТО и повышение уровня совместимости с иностранными партнерами.

Программа тренировок состояла из нескольких этапов: отражение атак скоростных малоразмерных плавсредств, пополнение запасов на ходу траверзным способом и контроль за гражданским судоходством в определенном районе моря.

В программу были включены и тренировки по борьбе за живучесть, во время которого румынский корвет играл роль поврежденного корабля, а украинские моряки отрабатывали технику буксировки последнего. Также отрабатывалось отражение ударов с воздуха противника при нападении на охраняемый корабль.

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