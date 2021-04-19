Глава МЗС Німеччини: Москва повинна перейти від провокацій до співпраці

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас закликав Росію припинити провокаційні дії на кордоні з Україною.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Маас написав в Twitter після відеоконференції глава МЗС країн ЄС.

"Зараз ми тісно підтримуємо наших українських партнерів. Москва повинна перейти від провокацій до співпраці. Територіальна цілісність України не підлягає сумніву, це було чітко сказано під час розмови з Дмитром Кулебою", - написав Маас.

Wir stehen eng an der Seite unserer ukrainischen Partner, gerade jetzt. Moskau sollte von Provokation auf Kooperation umschalten. Die territoriale Integrität der Ukraine steht nicht zur Disposition, das ist in der Aussprache mit @DmytroKuleba sehr deutlich geworden. — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) April 19, 2021

Раніше повідомлялося, що глава МЗС України Дмитро Кулеба на онлайн-зустрічі з міністрами закордонних справ ЄС запропонував Євросоюзу підготувати нові секторальні санкції проти Росії на тлі стягнення військ РФ до українського кордону.

Водночас головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що Брюссель поки не розглядає питання про нові санкції проти РФ.