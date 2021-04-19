Чехія не просила ЄС про видворення дипломатів, нові санкції проти РФ не розглядаються

Європейський Союз поки не планує нових санкцій проти Росії через нарощування військових сил на кордоні України, а також через скандал у Чехії із російськими шпигунами, які підірвали склад боєприпасів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель після відеоконференції глав МЗС ЄС.

Борреля запитали про те, чи просила Чехія про скоординоване вислання російських дипломатів, і чи планує Брюссель нові санкції у звязку з останніми подіями, а також із нарощуванням російських військ на кордоні з Україною.

"Відповідь на обидва запитання - ні. Не було запиту на широке видворення російських дипломатів з усіх країн-членів. Поки також не йдеться про розширення санкцій. Ситуація може змінитися, але поки що вона така", - сказав Боррель.

Раніше повідомлялося, що глава МЗС України Дмитро Кулеба на онлайн-зустрічі з міністрами закордонних справ ЄС запропонував Євросоюзу підготувати нові секторальні санкції проти Росії на тлі стягування військ РФ до українського кордону.

Як повідомлялося, Чехія висилає 18 російських дипломатів та звинувачує РФ у організації вибуху військового складу.

Йдеться про вибух, що стався ще 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

За даними чеських ЗМІ, організований вибух був найімовірніше здійснений для зриву постачання зброї, у тому числі в Україну.

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