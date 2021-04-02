Кулеба: туристичні подорожі повноцінно відновляться після вакцинації

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що повноцінні туристичні подорожі відновляться після завершення вакцинації від коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю Kyiv Post.

За словами Кулеби, дипломатія наполегливо працює у постійному діалозі з Європейським Союзом, аби зробити нові умови для подорожей максимально доступними.

"Але зараз пріоритет - це вакцинація. Повноцінні міжнародні подорожі не будуть відновлені, допоки вакцинація не буде завершена і поки пандемія не взята під контроль", - сказав міністр.

Він додав, що Україна не є винятком і що вакцини є досі обмеженим ресурсом на глобальному рівні.

Кулеба додав, що це величезний виклик, але дипломатія також наполегливо працює над тим, щоб дружні країни, такі як Польща, допомагали Україні отримувати більше вакцини.

"Друзі діляться речами навіть у найпохмуріший час. І в України теж є друзі. Ми хотіли б бачити панування "вакцинної ліберальної демократії", але реальність вказує на іншу картину, і ми повинні мати на це чесний погляд", - сказав він.

Нагадаємо, єврокомісар Тьєрі Бретон, відповідальний за вакцини, представив майбутній європейський сертифікат здоров'я ЄС, який діятиме з 15 червня.

25 березня депутати Європейського парламенту прийняли рішення прискорити голосування щодо "цифрових зелених сертифікатів" (Digital Green Certificate), які мають спростити вільне пересування у межах блоку.

На запуск "паспортів вакцинації" найбільше сподіваються країни, економіка яких значною мірою залежить від туризму, розраховуючи таким чином частково врятувати наступний сезон.

Читайте також: Від Грузії до Мальдів: куди пускатимуть українців без вакцин у 2021 році