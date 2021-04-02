Кулеба: туристические путешествия полноценно возобновятся после вакцинации

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что полноценные туристические путешествия возобновятся после завершения вакцинации от коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Kyiv Post.

По словам Кулебы, дипломатия настойчиво работает в постоянном диалоге с Европейским Союзом, чтобы сделать новые условия для путешествий максимально доступными.

"Но сейчас приоритет - это вакцинация. Полноценные международные путешествия не будут восстановлены, пока вакцинация не будет завершена и пока пандемия не взята под контроль", - сказал министр.

Он добавил, что Украина не является исключением, и вакцины до сих пор остаются ограниченным ресурсом на глобальном уровне.

Кулеба отметил, что это огромный вызов, но дипломатия также настойчиво работает над тем, чтобы дружественные страны, такие как Польша, помогали Украине получать больше вакцин.

"Друзья делятся вещами даже в самое мрачное время. И у Украины тоже есть друзья. Мы хотели бы видеть господство "вакцинной либеральной демократии", но реальность указывает на другую картину, и мы должны иметь честный взгляд на это", - сказал он.

Напомним, еврокомиссар Тьерри Бретон, ответственный за вакцины, представил будущий европейский сертификат здоровья ЕС, который будет действовать с 15 июня.

25 марта депутаты Европейского парламента приняли решение ускорить голосование по "цифровым зеленым сертификатам" (Digital Green Certificate), которые должны упростить свободное передвижение в пределах блока.

На запуск "паспортов вакцинации" больше всего надеются страны, экономика которых в значительной степени зависит от туризма, рассчитывая таким образом частично спасти следующий сезон.

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