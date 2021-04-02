Німецькі експерти рекомендують іншу вакцину людям до 60 років, яких вже щепили AstraZeneca

Німецький вакцинаційний комітет, відомий як STIKO, рекомендував замінити другу дозу AstraZeneca на іншу вакцину для людей до 60 років, які вже отримали перше щеплення.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle, про це йдеться у проєкті резолюції комітету.

Для цих пацієнтів замість AstraZeneca пропонують зробити друге щеплення вакциною на основі технології мРНК (із затверджених у ЄС, це BioNTech/Pfizer і Moderna) через 12 тинів після першого щеплення. Препарат AstraZeneca є вірусно-векторною вакциною.

Керівник комітету Томас Мертенс зазначив, що дані з експериментів на тваринах показують, що імунна реакція після другої дози, зробленої іншою вакциною, така сама. "Все ще потрібно науково довести, наскільки гарним є захист у такому випадку для людей. Сподіваюся, дані скоро будуть доступними".

На його думку, такий варіант більш безпечний, ніж друга доза вакцини AstraZeneca.

Нагадаємо, Німеччина з 31 березня за рекомендацією STIKO на національному рівні призупинила використання вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca для людей віком до 60 років. Комітет видав таку рекомендацію "на основі наявних даних про рідкісні, але дуже важкі тромбоемболічні побічні ефекти".

Інститут Пауля Ерліха зареєстрував 31 випадок формування тромбів у мозку пацієнтів, які невдовзі перед тим були вакциновані. У всіх випадках, крім двох, це були жінки віком 20-63 роки. Варто зазначити, що загалом в країні зробили понад 1,6 млн щеплень вакциною AstraZeneca.

Німеччина вже призупиняла використання вакцини AstraZeneca під час попередньої хвилі паніки довкола неї, але після висновку регулятора ЄС знову відновила щеплення.

Детальніше про це у статті: Паніка навколо AstraZeneca: чому країни ЄС відмовляються від вакцини.