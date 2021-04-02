Немецкие эксперты рекомендуют другую вакцину людям до 60 лет, которых уже прививали AstraZeneca

Немецкий комитет по вакцинации, известный как STIKO, рекомендовал заменить вторую дозу AstraZeneca на другую вакцину для людей до 60 лет, которые уже получили первую прививку.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle, об этом говорится в проектах резолюции комитета.

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Для этих пациентов вместо AstraZeneca предлагают сделать вторую прививку вакциной на основе технологии мРНК (из утвержденных в ЕС, это BioNTech / Pfizer и Moderna) через 12 недель после первой прививки. Препарат AstraZeneca является вирусно-векторной вакциной.

Руководитель комитета Томас Мартинес отметил, что данные из экспериментов на животных показывают, что иммунная реакция после второй дозы, сделанной другой вакциной, такая же. "Все еще нужно научно доказать, насколько хорошей будет защиту в таком случае. Надеюсь, данные скоро будут доступны".

По его мнению, такой вариант более безопасен, чем вторая доза вакцины AstraZeneca.

Напомним, Германия с 31 марта по рекомендации STIKO на национальном уровне приостановила использование вакцины от коронавируса Oxford / AstraZeneca для людей в возрасте до 60 лет. Комитет выдал такую ​​рекомендацию "на основе имеющихся данных о редких, но очень тяжелые тромбоэмболические побочные эффекты".

Институт Пауля Эрлиха зарегистрировал 31 случай формирования тромбов в мозгу пациентов, которые незадолго до этого были вакцинированы. Во всех случаях, кроме двух, это были женщины в возрасте 20-63 года. Стоит отметить, что всего в стране сделали более 1,6 млн прививок вакциной AstraZeneca.

Германия уже приостанавливала использование вакцины AstraZeneca во время предыдущей волны паники вокруг нее, но после заключения регулятора ЕС возобновила прививки.

Подробнее об этом в статье: Паника вокруг AstraZeneca: почему страны ЕС отказываются от вакцины.