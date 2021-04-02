В Іспанії невідомі вшосте напали на офіс лівої партії

В Іспанії регіональний офіс іспанської лівої партії Unidas Podemos зазнав нападу в п'ятницю - це вже шостий раз, коли вандали нападають на будівлю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Напад стався в Картахені на південному сході Іспанії. Невідомі пожбурли в будівлю коктейль Молотова. Пожежа пошкодила будівлю зовні.

En este vídeo podéis ver el ataque de la ultraderecha, con material explosivo, a una sede Podemos hoy mismo. El terrorismo callejero de los ultras no va a amedrentarnos. Frente a los violentos y sus blanqueadores: democracia, libertad de expresión y justicia social pic.twitter.com/IPDsJf4Ysl — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) April 2, 2021

Партія Unidas Podemos звинуватила в нападі праві елементи.

"Вуличний тероризм ультраправих не злякає нас", - заявив в соціальних мережах лідер партії Пабло Іглесіас, який балотується в якості кандидата на регіональних виборах в Мадриді 4 травня.

Поліція повідомила, що після нападу, який стався рано вранці в п'ятницю, ніяких арештів не проводили. Триває розслідування.