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В Іспанії невідомі вшосте напали на офіс лівої партії

П'ятниця, 2 квітня 2021, 14:57

В Іспанії регіональний офіс іспанської лівої партії Unidas Podemos зазнав нападу в п'ятницю - це вже шостий раз, коли вандали нападають на будівлю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Напад стався в Картахені на південному сході Іспанії. Невідомі пожбурли в будівлю коктейль Молотова. Пожежа пошкодила будівлю зовні.

Партія Unidas Podemos звинуватила в нападі праві елементи.

 "Вуличний тероризм ультраправих не злякає нас", - заявив в соціальних мережах лідер партії Пабло Іглесіас, який балотується в якості кандидата на регіональних виборах в Мадриді 4 травня.

Поліція повідомила, що після нападу, який стався рано вранці в п'ятницю, ніяких арештів не проводили. Триває розслідування.

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