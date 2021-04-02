В Испании неизвестные в шестой раз напали на офис левой партии

В Испании региональный офис испанской левой партии Unidas Podemos подвергся нападению в пятницу - это уже шестой раз, когда вандалы нападают на здание.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Нападение произошло в Картахене на юго-востоке Испании. Неизвестные бросили в здание коктейль Молотова. Пожар повредил здание снаружи.

Партия Unidas Podemos обвинила в нападении правые элементы.

"Уличный терроризм правых не испугает нас", - заявил в социальных сетях лидер партии Пабло Иглесиас, который баллотируется в качестве кандидата на региональных выборах в Мадриде 4 мая.

Полиция сообщила, что после нападения, которое произошло рано утром в пятницу, никаких арестов не проводилось. Продолжается расследование.