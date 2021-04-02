В Испании неизвестные в шестой раз напали на офис левой партии
Пятница, 2 апреля 2021, 14:57
В Испании региональный офис испанской левой партии Unidas Podemos подвергся нападению в пятницу - это уже шестой раз, когда вандалы нападают на здание.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.
Нападение произошло в Картахене на юго-востоке Испании. Неизвестные бросили в здание коктейль Молотова. Пожар повредил здание снаружи.
Партия Unidas Podemos обвинила в нападении правые элементы.
"Уличный терроризм правых не испугает нас", - заявил в социальных сетях лидер партии Пабло Иглесиас, который баллотируется в качестве кандидата на региональных выборах в Мадриде 4 мая.
Полиция сообщила, что после нападения, которое произошло рано утром в пятницу, никаких арестов не проводилось. Продолжается расследование.
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