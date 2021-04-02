В Італії розслідують погрози главі МОЗ за підтримку ним локдауну

Поліція Італії вилучила комп'ютери та інші пристрої, які, як стверджується, використовувались чотирма італійцями для надсилання погроз розправи та образливих електронних листів міністру охорони здоров'я країни на знак протесту проти його твердої позиції щодо локдауну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Поліція заявила в п'ятницю, що електронні листи надсилалися з жовтня по січень із іноземних комп'ютерних серверів і містили погрози помсти міністру охорони здоров'я Роберто Сперанці та його родині, "включаючи явні погрози смерті".

Згідно із заявою карабінерів, четверо італійців, які перебувають у чотирьох різних італійських містах та віком від 35 до 55 років, були піддані розслідуванню за "посилення погроз".

Сперанца є частиною табору "суворого" італійського уряду, що виступає за жорсткі обмеження щодо стримування поширення вірусу.

Його популярність у національних опитуваннях була високою протягом усієї пандемії. Він був одним з небагатьох міністрів уряду, які зберегли свою роботу після того, як Маріо Драгі став прем'єр-міністром у лютому.