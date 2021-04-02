В Италии расследуют угрозы главе Минздрава за поддержку им локдауна

Полиция Италии изъяла компьютеры и другие устройства, которые, как утверждается, использовались четырьмя итальянцами для отправки угроз расправы и оскорбительных электронных писем министру здравоохранения страны в знак протеста против его твердой позиции по локдауну.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Полиция заявила в пятницу, что электронные письма направлялись с октября по январь из иностранных компьютерных серверов и содержали угрозы мести министру здравоохранения Роберто Сперанце и его семье, "включая явные угрозы смерти".

Согласно заявлению карабинеров, четверо итальянцев, находящихся в четырех различных итальянских городах и в возрасте от 35 до 55 лет, были подвергнуты расследованию за "усиление угроз".

Сперанца является частью лагеря "строгого" итальянского правительства, выступающего за жесткие ограничения по сдерживанию распространения вируса.

Его популярность в национальных опросах была высокой в ​​течение всей пандемии. Он был одним из немногих министров правительства, которые сохранили свою работу после того, как Марио Драги стал премьер-министром в феврале.