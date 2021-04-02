У Німеччині помітно посилилась підтримка жорсткого локдауну

Німецьке населення все більше підтримує запроваджує жорстких обмежувальних заходів у зв’язку зі зростанням числа інфекцій.

Про це свідчать результати опитування YouGov, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Так, 47% опитаних висловилися за посилення існуючого режиму локдауну.

В той же час лише 30% респондентів висловлюються за пом'якшення або скасування обмежень.

17% вважають, що обмеження повинні залишатися такими, якими вони є.

Два тижні тому в аналогічному опитуванні YouGov лише 30% висловилися за посилення локдауну.

Прагнення до жорсткіших заходів стає ще чіткішим, коли йдеться про загальнодержавні обмеження виходу з дому вночі. 56% підтримують таке обмеження, 37% - проти нього. Чим старші респонденти, тим більше у них симпатій до обмежень на вихід.