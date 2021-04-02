В Германии заметно усилилась поддержка строгого локдауна
Немецкое население все больше поддерживает введение жестких ограничительных мер в связи с ростом числа инфекций.
Об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.
Так, 47% опрошенных высказались за усиление существующего режима локдауна.
В то же время лишь 30% респондентов высказываются за смягчение или отмену ограничений.
17% считают, что ограничения должны оставаться такими, какие они есть.
Две недели назад в аналогичном опросе YouGov лишь 30% высказались за усиление локдауна.
Стремление к более жестким мерам становится еще более четким, когда речь идет об общегосударственных ограничениях на выход из дома ночью. 56% поддерживают такое ограничение, 37% - против него. Чем старше респонденты, тем больше у них симпатий к ограничениям на выход.