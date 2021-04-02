Главу МОЗ Румунії оштрафували за відсутність маски у парламенті

Міністра охорони здоров’я Румунії Влада Войкулеску оштрафували на 1500 леїв (близько 305 євро) за те, що він не носив захисну маску.

Про це повідомила столична поліція через кілька днів після того, як міністра охорони здоров’я сфотографували у фоє парламенту без маски, передає "Європейська правда" з посиланням на портал Digi24.

Він є другим міністром уряду Флоріна Кицу, оштрафованим за останній тиждень – міністра праці Ралуку Туркан оштрафували на 500 леїв через кілька фотографій, на яких вона з’явилася в публічному просторі без маски.

Войкулеску сфотографували в понеділок журналісти під час розмови з іншим чоловіком у вестибюлі парламенту на відстані менше двох метрів. При цьому маску міністр тримав у руці.

У повідомленні, опублікованому на Facebook, міністр охорони здоров’я стверджував, що він зняв маску, бо відчував спрагу і що навколо нього нікого не було, хоча на знімках видно, як він розмовляє з колегою, не маючи маски.

"Безперечно, я помилився, і вся критика виправдана. Правила повинні дотримуватися", - написав Влад Войкулеску.

Прем'єр-міністр Флорін Кицу заявив, що попросив двох міністрів сплатити штраф. "Усі румуни повинні поважати закон", - сказав він.