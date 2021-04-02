Главу Минздрава Румынии оштрафовали за отсутствие маски в парламенте

Министра здравоохранения Румынии Влада Войкулеску оштрафовали на 1500 леев (около 305 евро) за то, что он не носил защитную маску.

Об этом сообщила столичная полиция через несколько дней после того, как министра здравоохранения сфотографировали в фойе парламента без маски, передает "Европейская правда" со ссылкой на портал Digi24.

Он является вторым министром правительства Флорина Кыцу, оштрафованным за последнюю неделю - министра труда Ралуку Туркан оштрафовали на 500 леев за несколько фотографий, на которых она появилась в публичном пространстве без маски.

Войкулеску сфотографировали в понедельник журналисты во время разговора с другим мужчиной в вестибюле парламента на расстоянии менее двух метров. При этом маску министр держал в руке.

В сообщении, опубликованном на Facebook, министр здравоохранения утверждал, что он снял маску, потому что чувствовал жажду и вокруг него никого не было, хотя на снимках видно, как он разговаривает с коллегой, будучи без маски.

"Безусловно, я ошибся, и вся критика оправдана. Правила должны соблюдаться", - написал Влад Войкулеску.

Премьер-министр Флорин Кыцу заявил, что попросил двух министров заплатить штраф. "Все румыны должны уважать закон", - сказал он.