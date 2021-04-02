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В результаті пожежі в одній з клінік Берліна загинули троє пацієнтів

П'ятниця, 2 квітня 2021, 18:18

У клініці в берлінського району Целендорф спалахнула пожежа – спочатку повідомили про одного загиблого пацієнта, пізніше стало відомо про ще двох загиблих.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

 

Близько 4 ранку в одній з палат  з незрозумілої причини розпочалася пожежа. Пожежна команда прибула практично відразу після того як спрацювала сигналізація. У палаті лежав хворий, який загинув у вогні.

За даними клініки, полум'я було ліквідовано приблизно за дві години. Постраждала частина будівлі була повністю евакуйована, а 70 пацієнтів переселили.

Пізніше клініка повідомила про смерть ще двох пацієнтів, які постраждали під час пожежі.

Наразі слідчі намагаються з’ясувати причини виникнення пожежі.

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