В результаті пожежі в одній з клінік Берліна загинули троє пацієнтів
П'ятниця, 2 квітня 2021, 18:18
У клініці в берлінського району Целендорф спалахнула пожежа – спочатку повідомили про одного загиблого пацієнта, пізніше стало відомо про ще двох загиблих.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.
Близько 4 ранку в одній з палат з незрозумілої причини розпочалася пожежа. Пожежна команда прибула практично відразу після того як спрацювала сигналізація. У палаті лежав хворий, який загинув у вогні.
За даними клініки, полум'я було ліквідовано приблизно за дві години. Постраждала частина будівлі була повністю евакуйована, а 70 пацієнтів переселили.
Пізніше клініка повідомила про смерть ще двох пацієнтів, які постраждали під час пожежі.
Наразі слідчі намагаються з’ясувати причини виникнення пожежі.
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