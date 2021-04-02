В результате пожара в одной из клиник Берлина погибли трое пациентов
Пятница, 2 апреля 2021, 18:18
В клинике в берлинского района Целендорф вспыхнул пожар - сначала сообщили об одном погибшем пациенте, позже стало известно о еще двух погибших.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.
Около 4 утра в одной из палат по непонятной причине начался пожар. Пожарная команда прибыла практически сразу после того как сработала сигнализация. В палате лежал больной, погибший в огне.
По данным клиники, пламя было ликвидировано примерно за 2 часа. Пострадавшая часть здания была полностью эвакуирована, а 70 пациентов переселили.
Позже клиника сообщила о смерти еще двух пациентов, пострадавших во время пожара.
Сейчас следователи пытаются выяснить причины возникновения пожара.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.powered by lun.ua