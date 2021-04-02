В результате пожара в одной из клиник Берлина погибли трое пациентов

В клинике в берлинского района Целендорф вспыхнул пожар - сначала сообщили об одном погибшем пациенте, позже стало известно о еще двух погибших.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Около 4 утра в одной из палат по непонятной причине начался пожар. Пожарная команда прибыла практически сразу после того как сработала сигнализация. В палате лежал больной, погибший в огне.

По данным клиники, пламя было ликвидировано примерно за 2 часа. Пострадавшая часть здания была полностью эвакуирована, а 70 пациентов переселили.

Позже клиника сообщила о смерти еще двух пациентов, пострадавших во время пожара.

Сейчас следователи пытаются выяснить причины возникновения пожара.