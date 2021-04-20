До Польщі прибуло кілька десятків американських винищувачів

До Польщі перекинули кілька десятків американських винищувачів F15 та F16 за рішенням Європейського командування Збройних сил США у рамках навчань.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

"Сьогодні прибули кілька десятків літаків F15 та F16. Європейське командування Збройних сил США відпрацьовує швидке перекидання повітряних сил у Європі з використанням у тому числі польських аеропортів. Тренуючись разом, ми підвищуємо безпеку у нашому регіоні", - написав він.

Dzisiaj do 🇵🇱 przyleciało kilkadziesiąt 🇺🇸 samolotów #F15 i #F16. @US_EUCOM ćwiczy szybki przerzut sił powietrznych w Europie z wykorzystaniem m. in. polskich lotnisk. Wspólnie ćwicząc, wzmacniamy bezpieczeństwo naszego regionu #StrongerTogether pic.twitter.com/MWrIzRswhG — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) April 19, 2021

Речник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу 19 квітня сказав, що перекидання винищувачів не пов’язане з нарощуванням Росією своїх сил біля українського кордону.

У відповідь на таке запитання ЗМІ він сказав, що йдеться про рутинні навчання.

"Це не є специфічною реакцією на поточні події, біля кордонів з Україною чи у Криму. Це суто рутинна справа, ми робимо так постійно. Як відомо, ми присутні у Польщі на ротаційній основі, і це є частиною цього ротаційного елементу навчання і готовності на європейському континенті", - прокоментував він.

Нагадаємо, 19 квітня після відеоконференції глав МЗС країн Євросоюзу головний дипломат ЄС Жозеп Боррель знову закликав Росію до деескалації ситуації на кордоні з Україною та заявив про найбільше зосередження російських військ, яке будь-коли було.

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Глава МЗС України Дмитро Кулеба, який теж брав участь у зустрічі, запропонував Євросоюзу підготувати нові секторальні санкції проти Росії на тлі стягнення військ РФ до українського кордону.

Група Європейської народної партії (ЄНП) в Європейському парламенті вимагає провести дебати на пленарному засіданні наступного тижня через поточне нарощування російської військової потужності на кордоні з Україною.

Раніше міністри закордонних справ країн "Групи семи" закликали Росію припинити провокації поблизу кордону з Україною.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг також закликав Росію до негайного припинення провокацій в Україні та біля її кордонів.