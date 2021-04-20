Западные Балканы получат от ЕС 651 тысячу доз вакцины BioNTech/Pfizer

Во вторник Австрия заявила, что планирует до августа направить 651 тысячу доз вакцины от коронавируса BioNTech/Pfizer в шесть стран Западных Балкан в рамках программы Европейского Союза по оказанию помощи соседним странам и Африке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Европейская комиссия изложила свои планы по механизму распределения вакцин в январе. Австрия заявила, что станет координатором этого механизма для Западных Балкан, и что за этим первым распределением доз могут последовать и другие.

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В Сербии один из самых высоких показателей вакцинации в Европе, но в других балканских странах ситуация значительно хуже. В Боснии нехватка вакцин привела к уличным протестам.

"Этой инициативой мы показываем, что не оставляем регион позади", - заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.

Министерство иностранных дел сообщило, что Австрия договорилась о сделках между BioNTech и Pfizer и странами-получателями. Она предоставит промежуточное финансирование в размере 11 млн евро, а сами дозы вакцины будут оплачиваться из фондов помощи ЕС для стран-кандидатов и потенциальных стран-кандидатов.

"Эти дозы не из национальной квоты. Это дозы вакцины, которые ЕС гарантировал изначально с целью передачи их партнерам", - рассказал Шалленберг.

По его словам, вакцину начнут предоставлять в начале мая в зависимости от того, какие страны больше всего в ней нуждаются. Босния получит больше всего - до 214 000 доз, за ​​ней следуют Албания с 145 тысячами и Северная Македония с 119 тысячами доз. На последнем месте Сербия с 36 тысячами доз вакцины.