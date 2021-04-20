Депутати країн "Люблінського трикутника" їдуть в Україну, у тому числі на Донбас

Делегація депутатів країн "Люблінського трикутника" 20-23 квітня прибуде до України, щоб продемонструвати солідарність з Україною на тлі нарощування Росією своїх сил біля українських кордонів.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Крим.Реалії", про це повідомила пресслужба посольства Польщі у Києві.

Делегацію очолюватиме віцемаршалок Сейму Малгожата Госевська.

"Перед лицем необґрунтованої ескалації безпекової ситуації навколо та в Україні внаслідок концентрації збройних сил Російської Федерації парламентарі країн "Люблінського трикутника" з ініціативи польської сторони вирішили продемонструвати солідарність та висловити спільний заклик до поваги норм міжнародного права. У зв’язку із цим 20-23 квітня 2021 року віцемаршалок Сейму Республіки Польща пані Малгожата Госевська відвідає Україну разом з делегацією", – йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, у планах візиту – зустрічі у форматі "Люблінського трикутника" в Маріуполі, а також відвідини Авдіївки та Слов’янська.

У повідомленні Сейму зазначають, що у візиті братимуть участь також віцеспікер Сейму Литви Пауліс Саударгас, а від України - перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук.

"Люблінський трикутник" - це формат, створений Україною, Польщею та Литвою, у рамках якого три країни зосередяться на поглибленні взаємодії у питаннях оборони, економіки, торгівлі і туризму.

Нагадаємо, 19 квітня після відеоконференції глав МЗС країн Євросоюзу головний дипломат ЄС Жозеп Боррель знову закликав Росію до деескалації ситуації на кордоні з Україною та заявив про найбільше зосередження російських військ, яке будь-коли було.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба, який теж брав участь у зустрічі, запропонував Євросоюзу підготувати нові секторальні санкції проти Росії на тлі стягнення військ РФ до українського кордону.

Група Європейської народної партії (ЄНП) в Європейському парламенті вимагає провести дебати на пленарному засіданні наступного тижня через поточне нарощування російської військової потужності на кордоні з Україною.